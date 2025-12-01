ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος από 2 έως 5 Δεκεμβρίου

Πότε και σε ποιο ύψος θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας

LifO Newsroom
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ για τη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εργασιών.

Από τις 2 έως τις 5 Δεκεμβρίου, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Πιο αναλυτικά, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα εφαρμοστούν κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επομένης, ως εξής:

-Την 2-12-2025

Στο ύψος της συμβολής της με την Λ. Αλίμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

-Στις 3 και 4-12-2025

Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Γρ. Λαμπράκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βουλιαγμένη, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

-Την 5-12-2025

  • Στο ύψος της Λ. Αλίμου, στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Στο ύψος της Λ. Αλίμου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στον κλάδο εξόδου (προς Λ. Αλίμου), ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.
  • Στο ύψος της Πλ. Βεργωτή, εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας. Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

 
 
 
