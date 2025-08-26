ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Φαρμακοποιός έδωσε σε μωρό σιρόπι που έληξε τέσσερα χρόνια πριν

Ζητείται να γίνει έλεγχος στο συγκεκριμένο φαρμακείο, ώστε να διαπιστωθεί αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Φαρμακοποιός στην Κρήτη διέθεσε σε οικογένεια σιρόπι για βρέφη το οποίο έχει λήξει εδώ και τέσσερα χρόνια.

Όταν το βρέφος της οικογένειας παρουσίασε πυρετό, η οικογένεια προμηθεύτηκε το φάρμακο από το φαρμακείο. Ωστόσο, όταν γύρισαν σπίτι διαπίστωσαν ότι το σιρόπι είχε λήξει από τον Σεπτέμβριο του 2021.

«Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται για την τήρηση των κανόνων φύλαξης και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων» σχολιάζει το Mega.

Σημειώνεται πως ζητείται η διενέργεια ελέγχου στο συγκεκριμένο φαρμακείο, ώστε να διαπιστωθεί αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες απόσυρσης των ληγμένων σκευασμάτων και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας.

 
 
 
