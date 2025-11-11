ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Ψαροντουφεκάς εντόπισε ανθρώπινο άγαλμα στον βυθό

Η απρόσμενη αυτή «συνάντηση» σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Χερσονήσου - Δείτε το βίντεο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ηράκλειο: Ψαροντουφεκάς εντόπισε ανθρώπινο άγαλμα στον βυθό
Φωτ. από το σημείο που εντοπίστηκε το άγαλμα στον βυθό / ekriti.gr
0

Ψαροντουφεκάς εντόπισε ανθρώπινο άγαλμα στον βυθό,  στη θαλάσσια περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Το περιστατικό σύμφωνα με τις πληροφορίες σημειώθηκε το Σάββατο, την ώρα που ένας άνδρας έκανε ψάρευε με ψαροντούφεκο στην περιοχή.

Τότε σε βάθος 3,8 μέτρων και σχεδόν70 μέτρα μακριά από την ακτή, είχε μία απρόσμενη «συνάντηση», καθώς βρήκε το άγαλμα στον αμμώδη βυθό, ανάμεσα σε φύκια και βράχια.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος για το περιστατικό στο Ράδιο Κρήτη, εξεπλάγην και απόρησε για το πώς βρέθηκε εκεί το άγαλμα, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται στην περιοχή παρόμοια ευρήματα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο προϊστάμενος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, Θεοτόκης Θεοδούλου, ο οποίος επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κρήτη ότι γνωρίζει το θέμα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα συγκεκριμένα αγάλματα δεν είναι αρχαία, αλλά τσιμεντένιες κατασκευές που τοποθετούνται σκόπιμα στον βυθό από καταδυτικά κέντρα, για να προσδώσουν ενδιαφέρον και ζωή στο υποθαλάσσιο τοπίο.

«Πρόκειται για σύγχρονες δημιουργίες, τοποθετημένες σε μικρά βάθη, κυρίως για αισθητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους» σημείωσε καταλήγοντας.

Με πληροφορίες από ekriti.gr

0

