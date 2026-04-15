Κοζάνη: Μυστήριο με τον τραυματισμό ανήλικης – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου

Σοβαρά τραυματίστηκε μία 17χρονη μαθήτρια το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στο κέντρο της Κοζάνης, υπό αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Η κοπέλα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.

Υπό έρευνα οι συνθήκες τραυματισμού της ανήλικης στην Κοζάνη

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικού ενημερωτικού μέσου, η νεαρή κοπέλα έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, με σοβαρό αιμάτωμα, ενώ διαγνώστηκε και ολική ρήξη τυμπάνου, με τη μητέρα της να αναφέρει πως η 17χρονη είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια της 17χρονης ήδη έχει ξεκινήσει τις σχετικές έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό της, από πτώση στο έδαφος.

Ανάλογες είναι και οι κινήσεις της αστυνομίας, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται εξελίξεις.

Με πληροφορίες από kozanimedia