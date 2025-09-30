ΕΛΛΑΔΑ
Κόστος θέρμανσης: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμή στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο

Επιστορφή στα καυσόξυλα για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας

LifO Newsroom
Κόστος θέρμανσης: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμή στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
Πού εκτιμάται να κυμανθεί η τιμή στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο φέτος / Φωτ.: Unsplash
Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση και ειδικά στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, τα νοικοκυριά προετοιμάζονται για τον χειμώνα, υπολογίζοντας τα κόστη θέρμανσης.

Οι πρώτες σόμπες άναψαν στο Λιβάδι Ολύμπου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Κάτοικοι του χωριού δήλωσαν στο ΕΡΤΝews, ότι οι σόμπες θα λειτουργούν από τώρα έως και τον Μάιο. Η ζήτηση για καυσόξυλα -ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα- είναι μεγαλύτερη από πέρυσι, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου και οι τιμές αναμένονται στα ίδια επίπεδα, δηλαδή ξεκινάνε από 75 έως 80 ευρώ το κυβικό.

Όσο για το πετρέλαιο, η τελική τιμή θα κριθεί από τις εξελίξεις στις Διεθνείς αγορές και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου το διάστημα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου οπότε και ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμή του πετρελαίου προμηνύουν, ότι μπορεί να «κινηθεί» -εάν όχι στα ίδια- ίσως και σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι. Συγκεκριμένα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πιθανολογείται, ότι θα διαμορφωθεί κοντά ή και κάτω από τα 1,1 ευρώ το λίτρο από 1,2 ευρώ που ξεκίνησε η περσινή χρονιά.

Για το φυσικό αέριο, το κόστος παρουσιάζει μέχρι τώρα μικρή μείωση σε σχέση με τα περυσινά δεδομένα, καθώς η χρηματιστηριακή του τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από τα 33 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Μέσα στον Νοέμβριο, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης που θα καλύπτει όλες τις πηγές ενέργειας ακόμη και το ηλεκτρικό ρεύμα.

 
 
 
 
 
