Κόρινθος: Ο αδελφός του 22χρονου τον εντόπισε μαχαιρωμένο στο σπίτι τους

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, για τον 22χρονο που μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο νοσοκομείο Κορίνθου με μαχαιριά στον λαιμό και στη συνέχεια κατέληξε.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση θανάτου του 22χρονου, ο νεαρός εντοπίστηκε από τον αδελφό του με τραύματα στον λαιμό, στο σαλόνι του σπιτιού τους στην τοπική κοινότητα Άσσου στην Κόρινθο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκείνη τη στιγμή στο σπίτι βρισκόταν η μητέρα του, ενώ ο πατέρας του και ο αδελφός του απουσίαζαν.

Στη συνέχεια ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ακατάσχετη αιμορραγία στο νοσοκομείο Κορίνθου, και λίγη ώρα αργότερα παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Οι Αρχές από την πλευρά τους, αναφέρουν ότι απαντήσεις στα αίτια του θανάτου του αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν ο θάνατος προέρχεται από εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, λαμβάνουν καταθέσεις από συγγενείς και άτομα που γνώριζαν τον 22χρονο, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι του.