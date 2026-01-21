Κλειστά σχολεία σήμερα είναι η απόφαση σε διάφορες περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης την Αττική, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις είναι πιθανό να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Από τη νύχτα, βρέχει στην Αττική και υπάρχει έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον λόγο αυτό μάλιστα σχολεία, θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα, ενώ ήχησε ήδη το 112 σε πέντε περιοχές. Παράλληλα, λήφθηκαν έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τόσο στο Δημόσιο όσο και στο Ιδιωτικό.

Κλειστά σχολεία σήμερα για την κακοκαιρία: Πού δεν λειτουργούν

Αττική

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική. Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Εύβοια

Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, λόγω των προβλέψεων για έντονα καιρικά φαινόμενα και της κατάστασης RED CODE, στην οποία έχει περιέλθει η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί και τα Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π ΜεΑ του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Τετάρτη, κατόπιν απόφασης της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, νηπίων και βρεφών. Παράλληλα, αναστολή λειτουργίας για σήμερα ισχύει και σε άλλους δήμους του νησιού, όπως της Ερέτριας, της Κύμης-Αλιβερίου, του Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και της Καρύστου, ενώ η εικόνα θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με την ένταση της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα ο δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων αποφάσισε «τη διακοπή μαθημάτων, για την Τετάρτη 21/1, σε όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΔΑΠ, Παιδικού και Βρεφικού Σταθμού Ψαχνών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, λόγω Έκτακτου Δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και της κατάστασης κινητοποίησης (Red Code)

του Νομού μας.

Ακόμα, ο δήμος Κύμης – Αλιβερίου ενημερώνει τους δημότες ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στον Δήμο μας. Η απόφαση αφορά επίσης τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.

Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και του παιδικού σταθμού Μαντουδίου, που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας την Τετάρτη 21/01/2026, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες) που έχουν ανακοινωθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πελοπόννησος

Με νεότερη απόφαση που έλαβε ο Δήμος Πατρέων κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Τετάρτη όλα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου, «λόγω της επιδείνωσης του καιρού, που αναμένεται από σήμερα το βράδυ, με θυελλώδεις ανέμους και μεγάλες ριπές ανέμου και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κλπ) αναστέλλεται για σήμερα, Τετάρτη, η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών».

Κλειστά σχολεία θα παραμείνουν τα σχολεία και στον δήμο Τρίπολης, Γορτυνίας και στη Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα, ο δήμος Τρίπολης, ανακοίνωσε, ότι, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, δεν θα λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία, οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, το ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και οι ιδιωτικοί βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί.

Ο δήμος Γορτυνίας, γνωστοποίησε και την απόφαση του δημάρχου Στάθη Κούλη, σύμφωνα με την οποία, την Τετάρτη, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες όλων των σχολικών βαθμίδων του δήμου Γορτυνίας, που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Γορτυνίας, λόγω των καιρικών φαινομένων και της επικινδυνότητας.

Στη Μεγαλόπολη, σύμφωνα με ανακοίνωση, δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, το ΚΔΑΠ, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με απόφαση των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες.

Ανακοινώθηκε η προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ευρωτα, για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την προφύλαξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων κατά την πρόσβαση στις σχολικές μονάδες καθώς και την αποφυγή έκθεσης τους σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Με ευθύνη των διευθυντών των Σχολικών Μονάδων όλων των Βαθμίδων, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων και μαθητών των εν λόγω μονάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, αναστέλλει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας και όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Φθιώτιδα

Στη Λαμία, τα σχολεία θα λειτουργήσουν με καθυστέρηση, ανοίγοντας στις 9:00 το πρωί, ενώ στην περιοχή της Υπάτης οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές για σήμερα.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο όλα τα σχολεία στον Δήμο Μακρακώμης, έπειτα από απόφαση του δημάρχου. Η αναστολή αφορά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ, παιδικούς σταθμούς και κάθε εκπαιδευτική δομή της περιοχής.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Δομοκού αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των παιδικών σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ, για σήμερα και αύριο.

Δυτική Ελλάδα

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα, Τετάρτη, όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η απόφαση ελήφθη λόγω των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί σε πολλές περιοχές της Περιφέρειας εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών και ιδιαίτερα των θυελλωδών ανέμων, καθώς και λόγω των προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση του καιρού. Βασικό κριτήριο αποτελεί η ασφάλεια των μετακινήσεων των μαθητών. Μετά από συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, έχει θέσει σε απόλυτη επιφυλακή το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, ενώ θα συνεδριάσουν και τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τον μέγιστο δυνατό συντονισμό και την πλήρη ετοιμότητα απέναντι σε ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή της Δ.Ε. Ινάχου, αναστέλλεται σήμερα , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Ινάχου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Γενικό Λύκειο Εμπεσού), του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εμπεσού και του Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας.

Με απόφαση του δημάρχου Σπύρου Διαμαντόπουλου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, εσπερινά σχολεία, ΣΔΕ, ΣΑΕΚ κ.λπ.) την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούν και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου. Η απόφαση ελήφθη λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και των δυσμενών καιρικών φαινομένων που καταγράφονται, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ο Δήμος Ναυπακτίας θα προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση για το θέμα εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Στην Ευρυτανία, στον Δήμο Καρπενησίου και στον Δήμο Αγράφων, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά το τελευταίο διήμερο, με τις αρμόδιες αρχές να επανεκτιμούν την κατάσταση ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων.

Μακεδονία

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στους Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στην περιοχή. Όπως αναφέρει ανακοίνωση των Δήμων, οι αποφάσεις ελήφθησαν με βάση την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με υψηλό κίνδυνο έντονων χιονοπτώσεων. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά και στους τρεις Δήμους.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Αμανατίδη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την Περιφέρεια, σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, προληπτικά, για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού. Η απόφαση περιλαμβάνει και τις μονάδες προσχολικής αγωγής καθώς και όλα τα ειδικά σχολεία.

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών την Τετάρτη 21-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό της Σκάλας Μαριών (έδρα του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών) στις 21-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για σήμερα 21-01-2026, που καθιστούν επισφαλή την λειτουργία των σχολικών μονάδων για τους μικρούς μαθητές χωρίς θέρμανση.

Αιγαίο

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και αθλητικών χώρων του Δήμου Θήρας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Με την υπ’ αριθμ. 17/2026 απόφαση του Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.