Κιλκίς: Βίντεο από τη στιγμή που οδηγός παρασύρει αστυνομικό έπειτα από επίπληξη

Οδηγός στο Κιλκίς παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό, έπειτα από επίπληξη που δέχθηκε για παράβαση.

Βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ, κατέγραψε τη στιγμή που ο οδηγός παρέσυρε τον αστυνομικό που του «έκοβε» κλήση. Την Κυριακή το μεσημέρι, ο 49χρονος αστυνομικός κατευθύνθηκε προς το μέρος του οδηγού, για να βεβαιώσει παράβαση που αφορούσε παράνομη στάθμευση και ακολούθησε διαπληκτισμός.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο αστυνομικός -όπως μεταδίδει η ΕΡΤ- ο 58χρονος έβαλε μπρος και τον έσυρε για περίπου 200 μέτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι.

Ο 58χρονος οδηγός -γιατρός στο επάγγελμα- υποστηρίζει, αρχικά πως δεν είχε σταθμεύσει παράνομα και αρνείται την κατηγορία, ότι έσυρε τον αστυνομικό, ισχυριζόμενος, πως εκείνος πήδηξε στο καπό του αυτοκινήτου. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.