Kαταδίωξη στην Αθήνα: Προφυλακιστέος ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που εμβόλισε αστυνομικό

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία, που συνελήφθη μετά την καταδίωξη στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο νεαρός νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, οδηγήθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για το σοβαρό περιστατικό, καθώς κατά τη διάρκεια καταδίωξης του, παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό στο Περιστέρι.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 20χρονος επανέλαβε όλα όσα είπε στις Αρχές και κατά τη σύλληψή του. Δηλαδή ότι δεν κατάλαβε πως οι άνδρες που τον καταδίωκαν ήταν αστυνομικοί.

Στη συνέχεια, ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκιση του. Σε βάρος του 20χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δεύτερος οδηγός που εμπλέκεται στην υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.