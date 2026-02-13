Καλλιθέα: Πεζός παρενόχλησε γυναίκα με πρόβλημα όρασης όσο περνούσε τον δρόμο

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης κατήγγειλε πως έπεσε -στην Καλλιθέα- η Χριστίνα Σαρρή, ειδικευόμενη ψυχολόγος η οποία έχει γεννηθεί με μελαχρωστική αμφιβληστροπάθεια.

Η 26χρονη, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε πως ένας άνδρας την πλησίασε και εμφανίστηκε πρόθυμος να τη βοηθήσει να περάσει τη διάβαση, όταν και την παρενόχλησε σεξουαλικά.

Όπως περιγράφει, την περασμένη Παρασκευή ένας άνδρας περίπου 70 ετών τη σταμάτησε στον δρόμο και τη ρώτησε πού πηγαίνει. Όταν εκείνη δεν απάντησε, την έπιασε αγκαλιά, σήκωσε το χέρι της ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιεί το μπαστούνι της και επέμεινε να τη «βοηθήσει» να περάσει απέναντι.

Καλλιθέα: Τι κατήγγειλε η 26χρονη

«Προσποιήθηκε ότι θέλει να με βοηθήσει για να με αγγίξει», λέει. Καθώς περνούσαν δίπλα από σταθμευμένα αυτοκίνητα, ο άνδρας κατέβασε το χέρι του από τη μέση της και τη θώπευσε. Όταν αντέδρασε και του ζήτησε να απομακρυνθεί, εκείνος φέρεται να της απάντησε: «Πώς κάνεις έτσι;».

Η 26χρονη τονίζει ότι δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Έχει βιώσει και στο παρελθόν παρενοχλητικές συμπεριφορές, τόσο στον δρόμο όσο και σε μέσα μεταφοράς. Σε ένα από τα περιστατικά, άνδρας την ακολούθησε μέχρι το πανεπιστήμιο, της έκανε σχόλια για την εμφάνισή της, της ζητούσε επίμονα το τηλέφωνό της και, όπως καταγγέλλει, έφτασε να της απευθύνει σεξουαλικά υπονοούμενα.

Όταν απευθύνθηκε στην αστυνομία, όπως λέει, η απάντηση που έλαβε ήταν αποθαρρυντική: ότι «δεν θα της κάνει κάτι» και ότι «έχει ξανακάνει αλλά δεν θα την πειράξει». Ο συγκεκριμένος άνδρας, σύμφωνα με την ίδια, εξακολουθεί να μένει στην ίδια περιοχή.

Η Χριστίνα επισημαίνει ότι τα ΑμεΑ είναι συχνά πιο εκτεθειμένα σε τέτοιες συμπεριφορές, καθώς κάποιοι εκμεταλλεύονται την ανάγκη για βοήθεια ως πρόσχημα. «Δεν αρπάζουμε κανέναν τυφλό χωρίς να ρωτήσουμε. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε, ρωτάμε πρώτα αν χρειάζεται και τι είδους βοήθεια», τονίζει.

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι η αναπηρία δεν είναι η βλάβη καθαυτή, αλλά τα εμπόδια και ο αποκλεισμός που δημιουργεί η κοινωνία. «Δικαιούμαστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, χωρίς οίκτο και χωρίς παρενοχλήσεις», λέει.