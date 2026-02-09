ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 2χρονη που έπεσε σε σιντριβάνι – Στον εισαγγελέα οι γονείς της

Οι γονείς του παιδιού κρατούνται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ 2ΧΡΟΝΗ Facebook Twitter
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 2χρονη που βρέθηκε μέσα σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα / Φωτ.: Eurokinissi
0

Διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ η 2χρονη που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Περίπου στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, ενώ βρισκόταν με τον πατέρα της στην πλατεία Κύπρου, το παιδί έπεσε στο σιντριβάνι. Σημειώνεται ότι στο σημείο βρισκόταν αρκετός κόσμος και περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβη έσπευσαν να βγάλουν το κορίτσι από το σιντριβάνι και να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Action24, το παιδί παρέμεινε για αρκετή ώρα μέσα στο σιντριβάνι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Τις πρώτες βοήθειες παρείχαν δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι προσπάθησαν να επαναφέρουν τη 2χρονη, ενώ ειδοποιήθηκαν ΕΚΑΒ και περιπολικό ΕΛΑΣ, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες επί περίπου 40 λεπτά για να κρατήσουν τη 2χρονη στη ζωή. Το παιδί επανήλθε, διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή.

Οι γιατροί εκτίμησαν αρχικά την ηλικία του παιδιού ως 2 ετών, ωστόσο, οι γονείς ανέφεραν ότι είναι 5 ετών. Οι γονείς του παιδιού, ένας 26χρονος και μία 23χρονη, έχουν προσαχθεί και συλληφθεί και κρατούνται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπόθεση ΓΣΕΕ: Στον οικονομικό εισαγγελέα ο «φάκελος» Παναγόπουλου - Στο επίκεντρο άλλα πέντε άτομα και έξι εταιρείες

Ελλάδα / ΓΣΕΕ: Στον οικονομικό εισαγγελέα ο «φάκελος» Παναγόπουλου - Στο επίκεντρο άλλα πέντε άτομα και έξι εταιρείες

Στο πλαίσιο της έρευνας προβλέπεται η κλήση μαρτύρων, η αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς και ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» του Γιάννη Παναγόπουλου
THE LIFO TEAM
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΚΙΝΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΞΙΔΙ

Ελλάδα / Αποκάλυψη για την υπόθεση κατασκοπείας: Ποιος είναι πίσω από τον αξιωματικό - Το μυστικό ταξίδι στην Κίνα

Οι Αρχές ασφαλείας και οι ειδικοί ερευνητές της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ έχουν καταλήξει σε έναν «άνθρωπο-σκιά» που κινούσε τα νήματα στην υπόθεση κατασκοπείας
THE LIFO TEAM
 
 