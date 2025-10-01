Άγιος Δημήτριος: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί 2,5 ετών

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και εγκατάλειψη ενός παιδιού 2,5 ετών σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, όπου οδηγός μηχανής παρέσυρε το παιδί και συνέχισε κανονικά την πορεία του.

Το παιδί έχει υποστεί ελαφρύ τραυματισμό, καθώς βρισκόταν μέσα στο καρότσι του.

Ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ελληνικού.