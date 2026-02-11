Καλλιθέα: Βελτιωμένη η κατάσταση του κοριτσιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Η μαρτυρία του πατέρα

Καλύτερη φέρεται να είναι η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Τι ανέφερε ο πατέρας του κοριτσιού στην Καλλιθέα

Ο πατέρας του μικρού παιδιού μίλησε στο MEGA, αναφερόμενος στη μέρα του συμβάντος.

«Την άφησα για να παίξει. Μίλαγα με κάποιους και κοίταξα για ένα λεπτό αλλού και δεν την είδα από αυτό που έχουν βάλει και πήγα κατευθείαν προς τα εκεί και τη βλέπω στο σιντριβάνι. Το έβγαλα μόνος από το σιντριβάνι το παιδί. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και όσους βοήθησαν εδώ, τα παιδιά, και οι γιατροί. Το παιδί μας λένε οι γιατροί πως είναι καλά».

Μια υπερυψωμένη εξέδρα και ένα μεγάλο παραπέτασμα που βρίσκονται στο σημείο φαίνεται πως εμπόδιζαν την ορατότητα προς το σιντριβάνι.

Διευκρινίζεται παράλληλα, πως για τυχόν διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα ανέφεραν ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού, αυτές ενδέχεται να οφείλονται σε λάθος μετάφραση, καθώς δεν μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Καλλιθέα: Γιατί οι γονείς της 2χρονης άργησαν να πάνε στο σιντριβάνι