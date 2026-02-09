Καλλιθέα: Η κατάσταση υγείας της 2χρονης που έπεσε σε σιντριβάνι

Κρίσιμα θεωρούνται σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, τα επόμενα δύο 24ώρα για την υγεία του 2χρονου κοριτσιού, το οποίο το απόγευμα της Κυριακής έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Ως προς την κατάσταση της υγείας του, το πρωί της Δευτέρας (9/2) πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία στο 2χρονο, η οποία σύμφωνα με το Star δεν «έδειξε» κάποιο εγκεφαλικό οίδηματα. Οι γιατροί το αποδίδουν στο γεγονός ότι το παιδί έμεινε με το κεφάλι μέσα στο παγωμένο νερό για αρκετή ώρα.

Οι γιατροί του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μεταφέρθηκε το κορίτσι από την Καλλιθέα, ζήτησαν -το βράδυ της Δευτέρας- να υποβληθεί η ανήλικη σε μαγνητική εξέταση, η οποία αναμένεται να δείξει εάν υπάρχει κάποια εγκεφαλική βλάβη.

Καλλιθέα: Βίντεο από τη διακομιδή του παιδιού

Την ίδια ώρα, έρχονται στη δημοσιότητα βίντεο από τη διακομιδή του παιδιού από την Καλλιθέα στου Γουδί, στο νοσοκομείο Παίδων πιο συγκεκριμένα, όπου νοσηλεύεται από το απόγευμα της Κυριακής.

Στο βίντεο διακρίνονται δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. να ανοίγουν δρόμο για το περιπολικό, το οποίο μεταφέρει το κοριτσάκι προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν συντομότερα στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι βρισκόταν με τους γονείς του, στην πλατεία Κύπρου στην περιοχή της Καλλιθέας, την ώρα που κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, στο οποίο σύμφωνα με όσα υποστήριξαν αυτόπτες μάρτυρες στο ΕΡΤnews έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια της πλατείας με παρέα και το κοριτσάκι ήταν καθισμένο δίπλα τους.

Καλλιθέα: Έκαναν ΚΑΡΠΑ για να σώσουν τη 2χρονη

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ συνειδητοποίησαν ότι το παιδί έλειπε και ξεκίνησαν να ψάχνουν στην πλατεία. Γύρω στις 20:20 επικράτησε αναστάτωση στην πλατεία και ο πατέρας εντόπισε το παιδί μπρούμυτα μέσα στο σιντριβάνι. Τρομοκρατήθηκε και άμεσα άρπαξε το παιδί και προσπάθησε να το συνεφέρει. Στο σημείο έσπευσε κι ένας υπάλληλος μιας παρακείμενης καφετέριας, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο δίχρονο κορίτσι.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους ότι είναι γιατρός προκειμένου να τον αφήσουν να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.

Το παιδί έβγαλε υγρό από τα πνευμόνια του και συνεχίστηκε η ανάνηψη. Στο σημείο έφτασαν και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επίσης προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι.

Την ίδια ώρα πέρναγε από την οδό Λασκαρίδου περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας στην οποία δούλευε ο υπάλληλος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι, να τρέχει και να ενημερώνει τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης του παιδιού, ωστόσο αποφάσισαν για να μη χρονοτριβήσουν περεταίρω και να μεταφέρουν άμεσα το παιδί στο «Αγλαΐα Κυριακού» με το περιπολικό.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου οι γιατροί επί 40 λεπτά πραγματοποιούσαν τιτάνιες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί επανήλθε και άμεσα διασωληνώθηκε ωστόσο η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες.

Με πληροφορίες από Star, ΕΡΤ