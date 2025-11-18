Κακοκαιρία στα Ιωάννινα: Κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας

Το κύμα κακοκαιρίας, που πλήττει από το απόγευμα την Ήπειρο, έχει δημιουργήσει ήδη τα πρώτα προβλήματα στους κατοίκους των περιοχών, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στη συνοικία των Αμπελοκήπων στα Ιωάννινα, περίπου στις 9:30 το βράδυ της Τρίτης, κεραυνός «χτύπησε» τη στέγη πολυκατοικίας με αποτέλεσμα, να προκληθούν ζημιές και να ανοίξει μία μεγάλη τρύπα.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, τα κεραμίδια της στέγης έσπασαν και εκτοξεύτηκαν γύρω από το συγκρότημα. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική μετά από κλήση των ενοίκων για βοήθεια. Από την αυτοψία στο χώρο, διαπιστώθηκε πως η τσιμεντένια πλάκα που βρίσκεται κάτω από την στέγη, δεν υπέστη ρωγμές ή άλλες σοβαρές ζημιές.

Την ίδια ώρα στην περιοχή της Κόνιτσας, ο μεγάλος όγκος βροχής δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω μικρών κατολισθήσεων. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο, με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε. Με την βοήθεια πυροσβεστών τα δύο άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μηχάνημα του Δήμου μεταβαίνει στην περιοχή για να κάνει διάνοιξη του δρόμου.

Στην Ηγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε στην παραλιακή οδό πλάτανος, ο οποίος έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.