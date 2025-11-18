Καιρός - Ζιακόπουλος: Εν αναμονή βαρομετρικών χαμηλών που συνοδεύονται από μέτωπα κακοκαιρίας 

Για «μέτωπα κακοκαιρίας» κάνει λόγο ο γνωστός μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, στη νέα πρόγνωσή του για την πορεία των φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα με μεγάλη διάρκεια και αξιόλογη ένταση, αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα και αύριο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος στον προσωπικό του ιστότοπο.

«Βαρομετρικά χαμηλά, συνοδευόμενα από μέτωπα κακοκαιρίας που εκτείνονται από τη Ρωσία ως τη ΒΔ Αφρική, κινούνται Α-ΒΑ και θα προκαλέσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη», αναφέρει αρχικά για σήμερα αλλά και την Τετάρτη.

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι «στα νησιά του Β. Ιονίου, την Ήπειρο και τις Δ-ΒΔ περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη διάρκεια και αξιόλογη ένταση, με συνέπεια ο κίνδυνος συσσώρευσης νερού στις χαμηλότερες πεδινές περιοχές και τοπικών κατολισθήσεων κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο να είναι υπαρκτός».

«Κατά τα άλλα, θα επικρατήσουν νοτιάδες με ένταση ως τα 7 μποφόρ και οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για το σχηματισμό ομιχλών μεταφοράς ή ανολίσθησης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα», συνεχίζει.

«Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή μας δε θα αλλάξει σημαντικά και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας», καταλήγει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.