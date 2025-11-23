Κακοκαιρία: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο δήμος Καστοριάς λόγω των πλημμυρών

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο δήμος Καστοριάς, λόγω έντονης κακοκαιρίας και κυρίως, λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή.

Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών, όπως οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις από τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 19ης Νοεμβρίου 2025.

Έπειτα από αίτημα του Δημάρχου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις 22 Νοεμβρίου 2025, εξέδωσε άμεσα την απόφασή της για την Καστοριά.

Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου (19.11.2025) και για διάστημα τριών μηνών, δηλαδή έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιήσουν με ταχύτερους ρυθμούς πόρους και διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη διαχείριση των συνεπειών.

Ταυτόχρονα, την κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη, ο Δήμος Καστοριάς έστειλε έγγραφο προς τον ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων), αναδεικνύοντας το μέγεθος της καταστροφής στις καλλιέργειες.

Εκτεταμένες ζημιές υπέστησαν οι καλλιέργειες: φασολιού, καλαμποκιού, τριφυλλιού. Ζητείται η άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών, καθώς οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στην αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο Δήμος Καστοριάς τονίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή και στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Πολιτική Προστασία και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι η άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των αναγκών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν το έργο της αποκατάστασης.