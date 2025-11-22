Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κέρκυρα, Ήπειρος και Καστοριά

Κινούμενη με ένταση και διάρκεια, η κακοκαιρία, έπληξε σοβαρά περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, αφήνοντας πίσω πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμούς κατοίκων.

Οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια Κέρκυρα μετρά εκτεταμένες ζημιές. Ταυτόχρονα, χωριά στα βόρεια Τζουμέρκα έμειναν χωρίς ρεύμα, με τις υπηρεσίες των δήμων και της περιφέρειας να επιχειρούν για την άμεση αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων, τα οποία καταγράφονται και σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας και της Κοζάνης.

Μετά από αιτήματα των δημάρχων, λόγω του σαρωτικού περάσματος της κακοκαιρίας και των σημαντικών υλικών ζημιών, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας:

• τον δήμο Ζαγορίου, τον δήμο Ιωαννιτών και τον δήμο Πωγωνίου της Π.Ε. Ιωαννίνων

• τον δήμο Γεώργιος Καραϊσκάκης και τον δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων της Π.Ε. Άρτας

• τις δημοτικές ενότητες Γράμμου, Νεστορίου και Ακριτών του Δήμου Νεστορίου της Π.Ε. Καστοριάς

• τον δήμο Φιλιατών (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Σαγιάδας της Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας και των Δημοτικών Κοινοτήτων Πλαισίου, Φιλιατών, Φανερωμένης, Ριζού, Μαλουνίου και Ξεχώρου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών), που βρίσκονταν ήδη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Ο δήμος Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, τόσο για τις συνέπειες της δασικής πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου 2025 όσο και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) της 9ης και 10ης Νοεμβρίου 2025.

Κακοκαιρία: Αυτοψία στην Κέρκυρα

Αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και σύσκεψη με εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί. Διαπίστωσε την έκταση των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Ιδίως στις περιοχές Σιδάρι, Καρουσάδες και Βελονάδες, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να συνεχίζει τις επιχειρήσεις άρσης εμποδίων και αποκατάστασης της προσβασιμότητας.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, τονίστηκε η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πολιτών, καθώς και ο πλήρης συντονισμός μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Υπουργείου.