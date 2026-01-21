Κακοκαιρία: Πότε εξασθενούν τα φαινόμενα στην Αττική - Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία πλήττει και την Αττική, με έντονα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές και μεγάλο όγκο νερού.

Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου, Γιώργου Τσατραφύλλια, αναμένεται να εξασθενήσουν νωρίς το βράδυ.

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος ενημέρωσε, μέσω Facebook, ότι «οι βροχοπτώσεις στην Αττική θα πάρουν μια μικρή παράταση. Μετά τις 21.00 θα αρχίσουν να εξασθενούν».

Αργότερα, ο μετεωρολόγος είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ότι έχει ρίξει αρκετούς τόνους νερού.

«Τελευταία στιγμή είδα από τον δορυφόρο ότι έχει πάρει μια μικρή παράταση η κακοκαιρία στην Αττική. Τις επόμενες δύο ώρες, κάπου 9 με 9μιση θα έχει έντονα κύματα με καταιγίδες, το ανατολικό τόξο. Δηλαδή, Μαραθώνας, Ραφήνα, Παλλήνη και βορειοανατολική Αττική, θεωρώ ότι θα δεχθούν μεγάλα ύψη βροχής». Η κακοκαιρία σύμφωνα με τον Γ. Τσατραφύλλια οδεύει προς το ανατολικό Αιγαίο, εκεί όπου και θα εκτονωθεί.

«Μεγάλη προσοχή αύριο, σε Χίο, Μυτιλήνη, Β. Αιγαίο και περιοχή των Δωδεκανήσων», πρόσθεσε.

Στη δική της πρόγνωση για την πορεία του καιρού τις επόμενες ώρες, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικόλ Ζιακοπούλου, προειδοποιεί, ότι «το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει».

Πιο συγκεκριμένα, η Νικόλ Ζιακοπούλου, εξηγεί, ότι: «Μια κακοκαιρία τελειώνει όταν δεν υπάρχει δυναμικό αίτιο. Το βαρομετρικό χαμηλό στροβιλίζεται πάνω από τη χώρα μας. Το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει».

Νέο 112 ήχησε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου, το απόγευμα.

Κακοκαιρία: Τι ισχύει για τα σχολεία στην Αττική αύριο

Τα σχολεία έκλεισαν σήμερα, αλλά αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, καθώς μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια σημειώνει:

«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

Κακοκαιρία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική

Η Τροχαία προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεωνς, για να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Ειδικότερα, διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου

Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά

Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Ο καιρός για αύριο Πέμπτη

Για αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί, ότι:



Κακοκαιρία προβλέπεται στο Ανατολικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις μεσημβρινές στα Δωδεκάνησα που θα συνοδεύονται από πολύ θυελλώδεις ανέμους.



Γενικά χαρακτηριστικά:

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.



Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως κεντρικά και νότια.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Το απόγευμα, τα καιρικά φαινόμενα στο λεκανοπέδιο της Αττικής επιδεινώθηκαν, προκαλώντας προβλήματα σε δρόμους, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί την τελευταία ώρα αρκετές κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων σε Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο, δυτικά προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο Κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί για όλη την Αττική 25 κλήσεις για κοπές δέντρων και 50 για αντλήσεις υδάτων.

Στο μεταξύ σύμφωνα με στοιχεία από το δίκτυο αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr μέχρι τις 17:20 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας (130.2 mm), στα Δίδυμα Αργολίδας (116.6 mm), στις Σπέτσες (110.2 mm), σε Σκάλα και Στεφανιά Λακωνίας (95.4 και 74.6 mm αντίστοιχα) καθώς και σε περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε Παπάγου (88.2 mm), Βλυχάδα Αττικής (76 mm) και Σαλαμίνα (75.4 mm).

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή, ιδίως το Πυροσβεστικό Σώμα με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική.

Παράλληλα, σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής βρίσκονται από το πρωί σε Κηφισό και Ιλισό πραγματοποιώντας περιπολίες και εποπτεύοντας τη στάθμη του νερού των ποταμών.

Νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, στο Γραμματικό Αττικής, ένας οδηγός χρειάστηκε τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων για να απομακρυνθεί από το όχημά του, λόγω καθίζησης του εδάφους από την έντονη βροχόπτωση. Όπως γνωστοποιήθηκε από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο παρέχοντας βοήθεια στον οδηγό, ο οποίος είχε τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) έχουν τεθεί 6 περιφέρειες και συγκεκριμένα οι Περιφέρειες: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου.

