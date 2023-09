Κακοκαιρία: Νεκροί, διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα- Ο Πηνειός απειλεί τη Λάρισα

Αγώνα δρόμου δίνουν τα σωστικά συνεργεία σε πολλές περιοχές της χώρας, οι οποίες επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, την ίδια στιγμή που η λίστα των νεκρών έχει φτάσει τους 7, αλλά οι φόβοι πως θα αυξηθεί παραμένουν.

Μεγάλο στοίχημα για τους διασώστες στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας είναι η υπερχείλιση του Πηνειού. Με κάθε μέσο τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους πληγέντες. Είτε με ελικόπτερα, είτε με βάρκες,

Νωρίτερα το μεσημέρι, με νέο μήνυμά του, το 112 κάλεσε τους κατοίκους του Αγίου Θωμά στην πόλη της Λάρισας να απομακρυνθούν από την περιοχή. Συγκεκριμένα στην συνοικία του Αγίου Θωμά στη πόλη της Λάρισας έγινε υπερχείλιση των φρεατίων και το νερό έχει πλημμυρίσει τα σπίτια της συνοικίας. Σημειώνεται ότι στην συγκεκριμένη περιοχή άρχισαν, νωρίτερα, επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων από την πυροσβεστική και μετακίνησή τους σε άλλα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ δραματικές σκηνές εξελίσσονται στο χωριό Μάνδρα στην Λάρισα, από την καταστροφική πλημμυρίδα που προκάλεσε η καταιγίδα.

Γενικότερα, τεράστια είναι η καταστροφή κατοικιών και υποδομών στις δυτικές συνοικίες της Λάρισας, ειδικότερα σε αυτές που βρίσκονται κοντά στις όχθες του Πηνειού. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναλόγως του ύψους του εδάφους, το νερό φτάνει πλέον από ένα έως και δυόμισι μέτρα.

«Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει σωστικά συνεργεία από όλη την Ελλάδα» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιάννης Ξανθόπουλος, μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης που επιχειρεί στον Άγιο Θωμά Λαρίσης και συνεχίζει: «Τώρα δεχτήκαμε κλήση να απεγκλωβίσουμε ένα παιδί που είναι σε μηχανική υποστήριξη, κόπηκε το ρεύμα και πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο μέρος. Μετά, προτεραιότητα έχουν ηλικιωμένοι και παιδιά. Αυτούς προσπαθούμε να βγάλουμε γιατί δεν ξέρουμε πόσο μπορούν να παραμείνουν σπίτια τους με αυτές τις συνθήκες».

Συγκινητικές πάντως είναι και κάποιες εικόνες αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας όπως ο 80χρονος πήρε τη βάρκα του και απεγκλώβισε συγχωριανούς του.



Από την Καρδίτσα φτάνουν μαρτυρίες για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που φαίνεται σε πρώτη φάση. Δεν είναι όμως μόνο η Θεσσαλία που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκονται περιοχές στην Εύβοια.

Το υπουργείο Υγείας έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το νερό και τα τρόφιμα, την ίδια στιγμή που πάντως δεν λείπουν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας σε κάποιες περιπτώσεις.

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi

Τους 586 έφτασαν οι πολίτες που έχουν μέχρι στιγμής απεγκλωβιστεί με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων από τις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 378 άτομα μεταξύ των οποίων ένας λόχος 70 ατόμων της Ζ΄ ΜΑΚ με κατάλληλο εξοπλισμό διάσωσης και υλικά αναρρίχησης, 42 άτομα προσωπικό της 32 Ταξιαρχίας Πεζικού, ένας λόχος Εκτάκτων Αναγκών του σχεδίου «Ξενοκράτης» με 71 άτομα και 36 άτομα επιπλέον των προβλεπομένων στο σχέδιο «Ξενοκράτης» σε άμεση ετοιμότητα επέμβασης όπου απαιτηθεί καθώς και 68 άτομα της 34 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Αγία Τριάδα Καρδίτσας και στην Αγία Κυριακή Τρικάλων, 19 άτομα της XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στον Παλαμά Καρδίτσας αλλά και 16 άτομα από το Ειδικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Επίσης, ένας λόχος της Ζ΄ ΜΑΚ με 70 άτομα με κατάλληλο εξοπλισμό διάσωσης, υλικά αναρρίχησης και καταδύσεων, πλωτά μέσα και ειδικά οχήματα κινείται προς τις πληγείσες περιοχές.

Ακόμη έχουν διατεθεί:

- 24 ερπυστριοφόρα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ).

- 13 ειδικά οχήματα Hummer.

- 46 οχήματα γενικής χρήσης.

- 3 λεωφορεία.

- 2 Mini Bus.

- 1 ασθενοφόρο.

- 14 μηχανήματα Μηχανικού.

- 4 Επικαθήμενα Οχήματα.

- 12 Αρματοφορείς.

- 52 λέμβοι.

- 6 οχήματα μεταφοράς ζευγμάτων γεφυρών και 6 λέμβοι τύπου LCB.

Έχει υλοποιηθεί η τοποθέτηση γέφυρας Bailey στα Καλά Νερά Βόλου και η διεξαγωγή αναγνωρίσεων για ετοιμότητα τοποθέτησης στα Στουρναραίικα Τρικάλων και στο Μουζάκι Καρδίτσας από κλιμάκια της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών του ΓΕΕΘΑ. Μια φρεγάτα βρίσκεται στον Παγασητικό Κόλπο, ένα αρματαγωγό είναι εν πλω προς την περιοχή, ενώ επιχειρούν 5 ελικόπτερα έρευνας - διάσωσης και 2 ελικόπτερα CH-47D CHINOΟΚ. Έχουν διατεθεί 400 κουβέρτες για τους Σοφάδες Καρδίτσας, 400 κουβέρτες για την Ιτέα Καρδίτσας, 170 ράντζα εκστρατείας αλλά και χώροι φιλοξενίας των πληγέντων.

Επιπλέον, βρίσκονται σε ετοιμότητα 3 ελικόπτερα, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, ένα πλοίο ταχείας μεταφοράς του Πολεμικού Ναυτικού για φιλοξενία των απεγκλωβισμένων, 62 λεωφορεία, 15 μικρολεωφορεία, 19 μηχανήματα Μηχανικού, 121 οχήματα γενικής χρήσης, γέφυρες Bailey προς τοποθέτηση, όπου απαιτηθεί, 932 άτομα του Σχεδίου «Ξενοκράτης» στις περιοχές ευθύνης της ΑΣΔΥΣ και της 1ης Στρατιάς, 60 άτομα «Δευκαλίων», 181 άτομα της Δύναμης Συνδρομής Εκτάκτων Αναγκών (ΔΥΣΕΑ) αλλά και κατάλληλοι χώροι φιλοξενίας πλημμυροπαθών πολιτών εντός των Στρατοπέδων της ευρύτερης πληγείσας περιοχής.

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi

Σημαντική παράλληλα και η βοήθεια του λιμενικού σώματος.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Daniel καταγράφηκαν πολύ μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης σε σχέση με εκείνα που είχαν καταγραφεί ως αποτέλεσμα του μεσογειακού κυκλώνα Ιανού τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης κατά την κακοκαιρία Ιανός ήταν 317 mm στο Περτούλι, ενώ κατά την κακοκαιρία Daniel ήταν 910 mm στη Ζαγορά Πηλίου. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι ορισμένοι από τους μετεωρολογικούς σταθμούς τις προηγούμενες ημέρες, είτε σταμάτησαν να μεταδίδουν τα δεδομένα τους λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, είτε έχασαν μέρος των δεδομένων τους λόγω της πολύ μεγάλης έντασης των φαινομένων.

Facebook Twitter Φωτ.: meteo

Στο ίδιο μήκος κύματος και το σύστημα Copernicus που απεικονίζει το μέγεθος της καταστροφής.

Update #Floods in #Greece🇬🇷 #EMSR692



Our #RapidMappingTeam has delivered its Monitoring Product for the areas affected by the catastrophic #floods in the #Thessaly region



🌊A total flooded area of 7⃣2⃣,9⃣5⃣0⃣ ha has been detected



Read more at👇https://t.co/IWl9Fs7MXb pic.twitter.com/tG37lkgIvK