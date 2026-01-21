Κακοκαιρία: Γιατί εμφανίστηκαν ειδοποιήσεις του 112 σε τερματικά POS

Ειδοποιήσεις με το μήνυμα 112 της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία εμφανίστηκαν σε τερματικά POS.

Κύκλοι του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τονίζουν ότι δεν πρόκειται για δυσλειτουργία του συστήματος 112, εξηγώντας τι συνέβη.

«Στην ελληνική αγορά διατίθενται πλέον τερματικά POS νέας γενιάς τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά κινητού τηλεφώνου και λειτουργικό σύστημα Android. Όταν μία τέτοια συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αντιμετωπίζεται από το δίκτυο ακριβώς όπως ένα smartphone], σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, που επισημαίνουν, ότι: «Το σύστημα Cell Broadcast δεν έχει τη δυνατότητα να διακρίνει αν πρόκειται για κινητό τηλέφωνο ή για τερματικό POS, καθώς η αποστολή των μηνυμάτων γίνεται σε επίπεδο κυψέλης και αφορά όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτή». Τέλος, οι ίδιοι κύκλοι προσθέτουν: «Κατά συνέπεια, η λήψη μηνυμάτων μέσω Cell Broadcast αποτελεί κανονική και αναμενόμενη συμπεριφορά για κάθε συσκευή Android με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Δεν πρόκειται για σφάλμα του συστήματος 112 ούτε για τεχνική δυσλειτουργία».