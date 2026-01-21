Το 112 «αναστάτωσε» τη Βουλή: Η στιγμή που χτυπούν τα κινητά στην Ολομέλεια και η ατάκα για το μήνυμα

Το μήνυμα από το 112 που εστάλη στους κατοίκους της Αττικής για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της κακοκαιρίας, έλαβαν- όπως ήταν λογικό- και οι βουλευτές στα κινητά τους.

Όταν άρχισαν να ηχούν ομαδικά τα κινητά των βουλευτών που βρίσκονταν στην Ολομέλεια, ακούστηκε κάποιος- από τα έδρανα της ΝΔ- να απευθύνεται στον εισηγήτη του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, που μόλις είχε ανέβει στο βήμα της αίθουσας.

«Ανέβηκες και άρχισε να χτυπάει το 112» του είπαν για να ανταπαντήσει ο κ. Κόκκαλης απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά έδρανα και τον παριστάμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα: «Για εσάς είναι. Ώρα να φύγετε. Δεν πάει άλλο. Κάνετε ζημιά».

Η στιγμή που ακούγεται το 112 στη Βουλή μετά το πρώτο λεπτό:

Υπενθυμίζεται πως μετά την προειδοποίηση για την Αττική, εστάλησαν μηνύματα στην Εύβοια και τη Βοιωτία.