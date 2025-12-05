Κακοκαιρία Byron - Ζιακοπούλου: Στο επίκεντρο με 260 τόνους νερού ανά στρέμμα η Δυτική Αττική

Μεγάλα είναι τα προβλήματα που προκάλεσε στη Δυτική Αττική το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron με τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες να συνεχίζονται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι σημαντικότερες δυσχέρειες καταγράφονται στη Δυτική Αττική και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Νέα Πέραμος, Μέγαρα και Μάνδρα, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Σύμφωνα, μάλιστα, με τη μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου, στη Βλυχάδα έπεσαν 260 τόνοι νερό ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτές οι ποσότητες αντιστοιχούν στο νερό που είχε δεχθεί η Μάνδρα πριν από οκτώ χρόνια, με τους δεκάδες νεκρούς.

Αντίστοιχα, στη Νέα Πέραμο το ύψος του νερού έφτασε το ένα μέτρο, πλημμυρίζοντας μέχρι και το κοιμητήριο της περιοχής. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε στην ΕΡΤ ότι «τα φρεάτια είναι όλα κλειστά», ενώ μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί και θερμοκήπια.

Κακοκαιρία Byron: Γεμάτοι με λάσπη οι δρόμοι στη Μάνδρα

Στη Μάνδρα η εικόνα είναι καλύτερη με τη βροχή να έχει σταματήσει. Οι δρόμοι στην περιοχή γέμισαν με λάσπη, ενώ οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να καθαρίσουν τα φερτά υλικά.

Αν και δεν υπήρξαν πολύ σοβαρές ζημιές, το νερό έφτασε κοντά στο ένα μέτρο και το ρέμα άνοιξε και μπήκε όλο μέσα στην πόλη, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους. Την ίδια ώρα, προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίστηκαν σε Καλλιθέα, Άλιμο και την Πειραιώς.

Στην Καλλιθέα τα φρεάτια μετατράπηκαν σε συντριβάνια, στον Άλιμο επέπλεαν αυτοκίνητα, ενώ η οδός Πειραιώς πλημμύρισε. Παράλληλα, σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν από πτώσεις δέντρων στα βόρεια και νότια προάστια της Αθήνας. Στη Γλυφάδα κινδύνευσαν πολίτες, με μία πενταμελής οικογένεια που διέμενε σε τροχόσπιτο να σώζεται από τύχη, όταν τεράστιος κορμός δέντρου καταπλάκωσε τη στέγη. Πτώση δέντρου σε αυτοκίνητα σημειώθηκε και στο Παλαιό Φάληρο.

Σημειώνεται ότι ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε για αυτοψία στον Κηφισό, αναφέροντας: «Δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Θέλω να πω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα».

Κακοκαιρία Byron: Παραλίγο να πνιγούν στα αυτοκίνητά τους οδηγοί

Η σφοδρότητα των φαινομένων, ειδικά χθες τα ξημερώματα, ήταν τέτοια που αρκετοί οδηγοί, στη Δυτική Αττική κυρίως, κινδύνεψαν να πνιγούν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Η κατάσταση στην Πελοπόννησο και σε περιοχές της, όπως τη Φοινικούντα, δεν ήταν αρκετά διαφορετική, καθώς κάτοικοι και τουρίστες απεγκλωβίστηκαν μεταξύ άλλων με κανό.

Χαρακτηριστικά, στις 04:00 το πρωί μία γυναίκα, επιστρέφοντας σπίτι από τη δουλειά της, βρέθηκε να επιπλέει στο νερό έξω από το χωριό Βλυχάδα, στη Νέα Πέραμο. Προσπάθησε μάταια να βγει μόνη της από το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε σχεδόν βυθιστεί. Ο δήμαρχος κάλεσε σε βοήθεια και επί τόπου έφθασαν η Πυροσβεστική και οι άνδρες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων που περιπολούσαν όλο το βράδυ.

Όλη νύχτα βρισκόταν στους πλημμυρισμένες δρόμους και η ομάδα εθελοντών Μεγαρειτών, ενώ στη Μάνδρα οι πολίτες απομακρύνθηκαν ακόμα και με βάρκες, μπουλντόζες.

Ο όγκος της λάσπης επηρέασε τη Λακωνία και πιο συγκεκριμένα το χωριό Πλάτανος στο Γύθειο. Από τα φερτά υλικά που μπήκαν στις αυλές σπιτιών προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα, ενώ ζημιές έχουν σημειωθεί και σε επιχειρήσεις. Μηχανήματα του Δήμου, της Περιφέρειας και κάτοικοι, με όσα μέσα διαθέτουν, προσπαθούν να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο και ελπίζουν σε γρήγορη καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει αίτημα για να κηρυχθεί ο Δήμος Ανατολικής Μάνης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ αύριο αναμένονται κλιμάκια για να καταγράφουν τις ζημιές στα σπίτια, που ξεπερνούν τα 17.

Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης, έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία στη Θεσσαλία και τις Σποράδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Το νέο έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.