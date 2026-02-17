Κακοκαιρία: Αποκλεισμένο το Μαζαράκι Ηλείας – Γονείς μεταφέρουν τα παιδιά στις πλάτες τους

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και κυρίως στην Ηλεία, όπου οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες.

Στο χωριό Μαζαράκι Ηλείας, δεκάδες κάτοικοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, καθώς το έδαφος έχει κορεστεί από τις βροχές τον τελευταίο καιρό και αδυνατεί να απορροφήσει επιπλέον όγκο νερού.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν καθιζήσεις και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να κλείσουν και οι δύο είσοδοι του χωριού.

Μετά τη λήξη των σημερινών μαθημάτων, η ασφαλής επιστροφή των παιδιών στα σπίτια τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λασπότοπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, γονείς αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τα παιδιά τους στις πλάτες τους για να τα περάσουν από τα πιο δύσβατα σημεία.

Οι εικόνες από το Μαζαράκι αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών και την ένταση των φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Γονείς μεταφέρουν τα παιδιά στις πλάτες τους στο Μαζαράκι Ηλείας, μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία / Φωτ.: Eurokinissi

Εικόνα από το Μαζαράκι Ηλείας μετά την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή / Φωτ.: Eurokinissi

Παράλληλα και η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς οι βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές κατολισθήσεις. Προληπτικά, εκκενώθηκαν οι οικισμοί Άνω Μερά και Μαχαλάς στην περιοχή του Ταΰγετου, ενώ δόθηκε προτεραιότητα στη μετακίνηση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία από εχθές. Λόγω της σοβαρότητας των φαινομένων σε όλη τη Μεσσηνία, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αιτείται την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί στο οδικό δίκτυο της Καλαμάτας.

Σε αρκετά σημεία έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και καθιζήσεις, με αποτέλεσμα δρόμοι να παραμένουν κλειστοί, όπως η σύνδεση Νέδουσα – Μαρδάκι – Αλαγονία. Κλειστός παραμένει επίσης ο δρόμος Αγροκήπιο – Αλαγονία, καθώς και η Ε.Ο. Σπάρτης στη θέση «Δασάκι» μεταξύ Καρβελίου και Λαδά.

Συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση των ζημιών.



