Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στην Αττική

Ο καιρός σήμερα «μαλακώνει», όπως τονίζουν οι μετεωρολόγοι, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κρύο δεν παραμένει ακόμη έντονο.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο καιρός βελτιώνεται σήμερα και αύριο, ωστόσο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια μέχρι και σε χαμηλά υψόμετρα.

Τοπικές νεφώσεις παρατηρούνται στα δυτικά, τα νότια και πρόσκαιρα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ είναι πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές στο Ιόνιο και την Κρήτη.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σήμερα καταγράφονται στην κεντρική και τη βόρεια χώρα και κυμαίνονται από -3 έως 0 βαθμούς Κελσίου.

«Να απολαύσουμε τη σημερινή και την αυριανή ημέρα», ανέφερε ο μετεωρολόγος του Open, προειδοποιώντας ότι το Σάββατο «κατεβαίνει πάλι μια πολική αέρια μάζα. Πολικός αέρας θα κατακλύσει πολλά τμήματα της χώρας, θα πέσει κατακόρυφα η θερμοκρασία και θα δούμε χιόνια να σημειώνονται και σε χαμηλά υψόμετρα, ιδιαίτερα για τα ανατολικά και βόρεια τμήματα».

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι την Κυριακή και τη Δευτέρα «θα δούμε να πέφτει λίγο χιονάκι γύρω από την Πεντέλη, την Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα. Μας ξεγελάει το 17 βαθμοί Κελσίου, που θα αφορούν λίγες ώρες την ημέρα. Η επικρατέστερη θερμοκρασιακή τιμή θα είναι γύρω στους 14 βαθμούς και το βράδυ γύρω στους 8».