Μαρουσάκης: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Επιστρέφουν το τσουχτερό κρύο και τα χιόνια

Νέα πολική αέρια μάζα αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας μαζί ισχυρά καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, κάνει λόγο για την έλευση νέας κακοκαιρίας στη χώρα, αλλά και για επιστροφή έντονων φαινομένων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως τσουχτερό κρύο αλλά και χιόνια.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος μέχρι και την Παρασκευή, παρά την παρουσία ψυχρότερων αερίων μαζών που κρατούν τη θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα.

Για σήμερα δεν αναμένονται αξιόλογα καιρικά φαινόμενα. Οι βοριάδες παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση και περιορίζονται κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί και κατά τόπους πολύ ισχυροί.

Το κρύο είναι αισθητό τις πρωινές ώρες, με συνθήκες παγετού σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές αλλά και σε τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου. Σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, το αίσθημα ψύχους γίνεται εντονότερο κοντά σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές.

Από το μεσημέρι και μετά, ο καιρός βελτιώνεται, καθώς η ηλιοφάνεια οδηγεί σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ βορειότερα, από τη Λαμία και πάνω, οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν στους 13 με 14 βαθμούς, με το κρύο να παραμένει αισθητό.

Τέλος στην Αττική, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι εκτιμήσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό των επόμενων ημερών

Καθώς πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο, μια νέα πολική αέρια μάζα από την περιοχή της Ουκρανίας και της Μαύρης Θάλασσας αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας.

Μέχρι και την Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος τις μεσημεριανές ώρες, όμως από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, με το κρύο να επιστρέφει μαζί με βροχές και χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Επειδή η ψυχρή εισβολή θα έρθει από τα ανατολικά–βορειοανατολικά, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως περιοχές ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου.

Οι χιονοπτώσεις δεν θα είναι ιδιαίτερα έντονες, ωστόσο αναμένονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές γύρω από τη Θεσσαλία. Από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, χιόνια ενδέχεται να εμφανιστούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, χωρίς όμως αξιόλογη ένταση.

Στα ανατολικά τμήματα της χώρας, από τη Χαλκιδική και νοτιότερα, θα σημειωθούν βροχές ή χιονόνερο, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Στην Αττική, η θερμοκρασία από τους 17 βαθμούς θα υποχωρήσει κοντά στους 13 το Σάββατο, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου. Αναμένονται ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού, καθώς και ασθενείς χιονοπτώσεις σε Πάρνηθα και Πεντέλη.