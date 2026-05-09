Καιρός: Νέα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης την Κυριακή

Για νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης το επόμενο εικοσιτετράωρο και έντονη «θερμή εισβολή» τη νέα εβδομάδα στη χώρα, κάνει λόγο η Όλγα Παπαβγούλη στην πρόγνωσή της για τον καιρό.

Η μετεωρολόγος ανέφερε χαρακτηριστικά στην πρόγνωσή της για τον καιρό στο ΕΡΤnews, πως παρότι από το απόγευμα του Σαββάτου το έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που σημειώνεται τις τελευταίες ώρες στη χώρα, υποχωρεί σταδιακά, έρχεται ένα νέο την Κυριακή.

Αναλυτικότερα όπως εξηγεί, η χώρα διανύει μία περίοδο καιρικής αστάθειας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα, καθώς το σύστημα κακοκαιρίας που επηρέασε τις προηγούμενες ημέρες απομακρύνεται σταδιακά.

Σήμερα και αύριο τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, ενώ στις νοτιότερες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος.

Η θερμοκρασία ακολουθεί ανοδική πορεία, φτάνοντας σήμερα τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές, όπως η ανατολική Στερεά, η βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αγγίζει ακόμη και τους 30 βαθμούς.





Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από την Κυριακή σύμφωνα με την κ.Παπαβγούλη, ο καιρός θα γίνει πιο καλοκαιρινός, με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας λόγω θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική.

Η κορύφωση του κύματος ζέστης αναμένεται την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, η ζέστη δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας προβλέπεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.