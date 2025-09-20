Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας - Άνεμοι έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Αίθριος θα είναι ο καιρός, σήμερα Σάββατο, με κύρια χαρακτηριστικά του, τις τοπικές νεφώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.

Παράλληλα, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί στα βόρεια της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 29-31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 8 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στην Ήπειρο από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα φτάσει έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα έως 27-29 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου .

Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.