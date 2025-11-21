Καιρός - Μαρουσάκης: Νέο βαρομετρικό χαμηλό δίνει επικίνδυνες καταιγίδες

Τα νέα προγνωστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά στον καιρό των επόμενων ωρών και ημερών, παρουσίασε -και με χάρτες- ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μεταξύ άλλων, επισήμανε πως ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να πλησίασε τη χώρα, δίνοντας, όπως είπε, «επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί».

«Από τις βραδινές ώρες αύριο μάλιστα και καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Επισημαίνουμε την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά» αναφέρει ακόμα ο μετεωρολόγος, προτού σταθεί στον καιρό της επόμενης εβδομάδας.

Καιρός - Μαρουσάκης: Τα προγνωστικά στοιχεία του μετεωρολόγου

«Επιμένει ο επικίνδυνος καιρός

Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια.

Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια.

Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα.

Ακολουθούν ορισμένοι χαρακτηριστικοί μετεωρολογικοί χάρτες».