Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το βράδυ σε 10 περιοχές

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν από το πρωί της Κυριακής αρκετές περιοχές της χώρας και σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ.

Η κακοκαιρία εντοπίζεται κυρίως στα νησιά του Ιονίου και στη Δυτική Ελλάδα, με τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, την Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα και την Ηλεία να βρίσκονται στο επίκεντρο. Κατά διαστήματα, έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται επίσης στη Λευκάδα, τη Μεσσηνία, την Άρτα και την Πρέβεζα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Όπως τονίζεται, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή, ώστε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν από τα ακραία φαινόμενα, όπως πλημμύρες, διακοπές ρεύματος ή ζημιές σε υποδομές.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Συστήνεται να ασφαλιστούν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να ελεγχθούν λούκια και υδρορροές ώστε να αποτραπούν πλημμυρικά φαινόμενα και να αποφεύγεται κάθε διέλευση από ρέματα και χειμάρρους, είτε με τα πόδια είτε με όχημα. Ειδική έμφαση δίνεται στην επικινδυνότητα περιοχών όπου οι δρόμοι τέμνουν υδάτινα ρεύματα χωρίς γέφυρες, καθώς τα περιστατικά εγκλωβισμών είναι συχνά.

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά τη διάρκεια χαλαζοπτώσεων ή έντονης κεραυνικής δραστηριότητας. Οι ειδικοί συνιστούν σε όσους βρίσκονται στην ύπαιθρο να καταφεύγουν άμεσα σε ασφαλή χώρο, όπως κτίριο ή αυτοκίνητο, και να αποφεύγουν την παραμονή κάτω από δέντρα ή κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα. Στο σπίτι, είναι σημαντικό να αποσυνδέονται οι ηλεκτρικές συσκευές και να αποφεύγεται η επαφή με σωληνώσεις ύδρευσης, ενώ στο αυτοκίνητο προτείνεται η ακινητοποίηση σε ασφαλές σημείο μακριά από δέντρα, με τα φώτα έκτακτης ανάγκης αναμμένα.

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι σε περιπτώσεις ακραίων φαινομένων, το σημαντικότερο είναι η ψυχραιμία και η πιστή τήρηση των οδηγιών των αρχών. Η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, η προσοχή σε παράκτιες και θαλάσσιες δραστηριότητες και η απομάκρυνση από πλημμυρισμένους δρόμους αποτελούν βασικά μέτρα που μπορούν να αποτρέψουν ατυχήματα και τραυματισμούς.

Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ωστόσο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει ότι η προσοχή πρέπει να παραμείνει αυξημένη μέχρι την πλήρη υποχώρηση των φαινομένων.

