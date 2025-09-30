Καιρός: Βροχές και ψύχρα σήμερα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες αναμένονται για σήμερα, Δευτέρα. Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς, μόνο στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι-νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.