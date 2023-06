Ισχυρός σεισμός στη Βουλγαρία - Αισθητός σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα

Σεισμός 4,9 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Βουλγαρία με τη δόνηση να είναι αισθητή σε αρκετές περιοχές στη βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε στις 15:26 με επίκεντρο 17 χιλιόμετρα ανατολικά του Πλόντβιντ.

Η εγγύτητα του σεισμού με την Ελλάδα είχε VW αποτέλεσμα να γίνει αισθητός σε αρκετές περιοχές στα βόρεια της χώρας και κυρίως στη Θράκη.

🔔#Earthquake (#земетресение) M4.9 occurred 17 km E of #Plovdiv (#Bulgaria) 3 min ago (local time 15:26:39). More info at:

