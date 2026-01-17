ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Ο 33χρονος γιατρός φέρεται να είναι ζωντανός - Μαρτυρία ότι εθεάθη κοντά στο Ρέθυμνο

AI φωτογραφία του δείχνει πώς θα είναι σήμερα ο αγνοούμενος γιατρός, μετά από 40 μέρες αναζητήσεων

Φωτ. από τις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού στο Ηράκλειο /
Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό, που αγνοείται εδώ και 40 ημέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις για την υπόθεση, η οικογένειά του έλαβε ελπιδοφόρα νέα, καθώς ο 33χρονος γιατρός του Βενιζέλειου νοσοκομείου, φέρεται να είναι ζωντανός.

Αναλυτικότερα, ένας πολίτης φέρεται να επικοινώνησε με τις Αρχές, υποστηρίζοντας πως πριν από περίπου πέντε ημέρες, είδε τον 33χρονο να κινείται σε περιοχή κοντά στο Ρέθυμνο.

Υπενθυμίζεται πως τα ίχνη του 33χρονου χάθηκαν στην περιοχή Φρέ Αποκορώνου στα Χανιά, στις 7 Δεκεμβρίου του 2025 και έκτοτε είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Μάλιστα πριν λίγα εικοσιτετράωρα, ξεκίνησε νέος κύκλος ερευνών για τον εντοπισμό του, με τη συνδρομή της εθελοντικής ομάδας Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, η οποία μετέβη στην περιοχή για να συμμετάσχει στις έρευνες.

Η ομάδα παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα μία ΑΙ φωτογραφία, που δείχνει πως θα είναι σήμερα, μετά από 40 ημέρες ο 33χρονος.

«Μια σοβαρή πληροφορία όμως, που μας ήρθε το απόγευμα (της Παρασκευής) μας “ανέβασε” το ηθικό τόσο το δικό μας όσο και της μητέρας του Αλέξη που είναι συνέχεια δίπλα μας!!! Η φωτογραφία που ανεβάσαμε το πρωί στη σελίδα μας είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (και δείχνει την πιθανή εμφάνιση του Αλέξη σήμερα) όπου με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας, και της αστυνομίας την κοινοποιήσαμε.

»Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο (σ.σ. σήμερα), σε νέα τοποθεσία με βάση την πληροφορία που έχουμε», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της ομάδας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

