Ηράκλειο: Drones, σκυλιά και κάμερες στις έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται για 39η ημέρα

Ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο, οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό του Βενιζέλειου νοσοκομείου, ο οποίος αγνοείται για 39η ημέρα.

Τα ίχνη του 33χρονου που διέμενε στο Ηράκλειο, χάθηκαν στην περιοχή Φρέ Αποκορώνου στα Χανιά, στις 7 Δεκεμβρίου του 2025 και έκτοτε αγνοείται.

Σήμερα, ξεκίνησε νέος κύκλος ερευνών για τον εντοπισμό του, με τη συνδρομή της εθελοντικής ομάδας Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, η οποία μετέβη στην περιοχή για να συμμετάσχει στις έρευνες.

Σημειώνεται πως είναι η ίδια ομάδα που είχε εντοπίσει τη σορό του διοικητή του πυροσβεστικού σώματος Σερρών στο όρος Μπελλές, λίγες ημέρες μετά την Πρωτοχρονιά.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν εθελοντές του Ομίλου Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού με drones, εκπαιδευμένα σκυλιά από την Kyon Osfrisis, υποβρύχιες και θερμικές κάμερες, σε συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης, καθώς και άνδρες της Ασφάλειας Χανίων, του ΑΤ Αποκορώνου και της Πυροσβεστικής και δεκάδες άλλοι εθελοντές.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 33χρονος είχε εξαφανιστεί στο παρελθόν άλλες δύο φορές.

Στις 7 Δεκεμβρίου επικοινώνησε με τον πατέρα του, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά ψυχολογικά και ζητώντας του να έρθει από τη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουν.

Ο πατέρας του πήρε το πρώτο διαθέσιμο αεροπλάνο, αφού νωρίτερα είχε συμβουλεύσει τον γιο του να κάνει μια βόλτα προς Χανιά ή Ρέθυμνο. Ο ίδιος φαίνεται ότι ακολούθησε αυτή την κατεύθυνση, οδηγώντας στο Φρέ Αποκορώνου, και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν.