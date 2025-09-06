ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΗΝΑ

Ελλάδα

Ηράκλειο: Δωρεά οργάνων από 37χρονο, που νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, έγινε δωρεά πνευμόνων, ήπατος, νεφρών και κερατοειδών από τον 37χρονο δότη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ηράκλειο: Δωρεά οργάνων από 37χρονο, που νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο Facebook Twitter
0

Ένας 37χρονος άνδρας που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, χάρισε ζωή με τον θάνατο του. Η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία χθες Παρασκευή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, έγινε δωρεά πνευμόνων, ήπατος, νεφρών και κερατοειδών από τον 37χρονο δότη

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου, των εξειδικευμένων μονάδων λήψης και μεταμόσχευσης από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, το ΠΑΓΝΗ, καθώς και ομάδες της Ιταλίας από τη Ρώμη και το Μιλάνο. Όπως αναφέρει ο διοικητής του Νοσοκομείου Κωστας Δανδουλάκης, σημαντική ήταν η συμβολή του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και της Τροχαίας Ηρακλείου που φρόντισαν με ταχύτητα και ασφάλεια για τη μεταφορά των οργάνων.

«Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) υπήρξε καταλυτικός, τόσο στον συντονισμό της διαδικασίας, όσο και στην επικοινωνία με τις μεταμοσχευτικές μονάδες. Η σύμπραξη όλων αυτών των φορέων, με κοινό γνώμονα τον σεβασμό προς τον δότη και την ελπίδα για ζωή των ληπτών, αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρωπιάς και ιατρικής αριστείας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, καταλήγοντας πως η Διοίκηση του Βενιζελείου Νοσοκομείου «εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, που με γενναιότητα και ανθρωπιά αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα, προσφέροντας σε συνανθρώπους μας την ελπίδα για μια νέα ζωή».

Ελλάδα

Tags

0

ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ΑΑΔΕ παγίδευσε γνωστό τράπερ: Αγόραζε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω ΜΚΟ

Ελλάδα / Η ΑΑΔΕ παγίδευσε γνωστό τράπερ: Αγόραζε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω ΜΚΟ

Ο τράπερ είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του εταιρεία είχε πιστώσει το σύνολο των δικαιωμάτων του καλλιτέχνη, ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ
LIFO NEWSROOM
ΔΕΘ 2025: «Φρούριο» το κέντρο της Θεσσαλονίκης – Drones, κάμερες ΚΑΙ 2.500 αστυνομικοί

Ελλάδα / ΔΕΘ 2025: «Φρούριο» το κέντρο της Θεσσαλονίκης – Drones, κάμερες ΚΑΙ 2.500 αστυνομικοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης, με απαγόρευση στάθμευσης και εκτροπές στην κυκλοφορία, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
LIFO NEWSROOM
Αντιδράσεις για τα ρατσιστικά «ειδικά δρομολόγια» του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Διευκρινίσεις από ΕΛΑΣ

Ελλάδα / Αντιδράσεις για τα ρατσιστικά «ειδικά δρομολόγια» του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Διευκρινίσεις από ΕΛΑΣ

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συζήτηση και αντιδράσεις, με την Ελληνική Αστυνομία να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι ουδέποτε συμμετείχε ή συναίνεσε σε διαδικασίες διακριτικής μεταχείρισης επιβατών
LIFO NEWSROOM
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την επικοινωνία του με τον «εγκέφαλο» της κρητικής μαφίας

Ελλάδα / Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για τις συνομιλίες στη δικογραφία: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Τι απάντησε για την επιμονή του κατηγορουμένου να μεσολαβήσει, ώστε ο ίδιος να γίνει μητροπολίτης, αλλά και την ασυνήθιστη οικειότητα σε διάλογό τους, που αποκαλύπτεται στη δικογραφία
LIFO NEWSROOM
AI in Schools: Μητσοτάκης και Σαμ Άλτμαν σε διάλογο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την εκπαίδευση

Ελλάδα / Μητσοτάκης και Σαμ Άλτμαν σε διάλογο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την εκπαίδευση

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαίδευση, προτείνοντας τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου ψηφιακού δασκάλου για μαθητές που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις
LIFO NEWSROOM
 
 