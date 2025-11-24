ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ιωάννινα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Πωγωνίου λόγω της κακοκαιρίας

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιωάννινα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Πωγωνίου λόγω της κακοκαιρίας Facebook Twitter
0

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Πωγωνίου, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα της δημοτικής αρχής.

Η κήρυξη έχει ισχύ τριών μηνών και στοχεύει στη διευκόλυνση της διαχείρισης των συνεπειών της κακοκαιρίας, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται για παρόμοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Δήμο Πωγωνίου, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και απαιτείται άμεση αντιμετώπιση νέων προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ ΒΡΟΧΗ

Ελλάδα / Καιρός - Μαρουσάκης: Περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού - Εκτιμήσεις για εκατοντάδες τόνους ανά στρέμμα

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην πρόγνωσή του για τον καιρό, ανέφερε πως τα βαρομετρικά χαμηλά δημιουργούνται από την «επαφή» της πολικής, αέριας μάζας με τις θερμές θάλασσες της Μεσογείου
LIFO NEWSROOM
Επιζήσασα της τραγωδίας στο Μάτι για την «Ιθάκη» Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα – είναι θάνατος»

Ελλάδα / Επιζήσασα της τραγωδίας στο Μάτι για την «Ιθάκη» Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα – είναι θάνατος»

Η Κατερίνα Μαλά, που σώθηκε από τις φλόγες, υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Τσίπρας περιγράφει τα γεγονότα θυμίζει μυθιστορηματική αφήγηση, απομακρυσμένη από τη σκληρή πραγματικότητα της ημέρας εκείνης
LIFO NEWSROOM
 
 