Ηλεκτρονικά από σήμερα όλα τα ραντεβού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Ξεκινά από σήμερα η ένταξη όλων των ραντεβού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού.

Η πλατφόρμα για τα ραντεβού, θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι μέχρι τώρα πρακτικές (τηλεφωνικές κλήσεις στο νοσοκομείο ή στον αριθμό 1535) σταματούν, ώστε όλα τα ραντεβού να καταγράφονται με διαφάνεια σε ένα κεντρικό ψηφιακό περιβάλλον.

Η μετάβαση θα ξεκινήσει σταδιακά από σήμερα και μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν ενταχθεί όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Πώς θα κλείνονται τα ραντεβού

Όλοι οι πολίτες θα έχουν τρεις βασικές επιλογές:

την εθνική τηλεφωνική γραμμή 1566,

την εφαρμογή MyHealth App,

την ιστοσελίδα finddoctors.gov.gr.

Εναλλακτικά, θα μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή να απευθύνονται απευθείας στη μονάδα υγείας για ραντεβού. Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Με το νέο μοντέλο αποφεύγονται τα χαμένα ή τα διπλά ραντεβού, αφού κάθε κράτηση θα καταγράφεται κεντρικά. Ο πολίτης θα γνωρίζει με σαφήνεια την ημέρα, την ώρα και τον χώρο όπου θα εξεταστεί.



Η είσοδος στο MyHealth App γίνεται με κωδικούς Taxisnet, ενώ το finddoctors.gov.gr δέχεται σύνδεση τόσο με Taxisnet όσο και με τους προσωπικούς κωδικούς ΑΗΦΥ (Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας).

Η γραμμή 1566, που τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο, συγκεντρώνει πλέον όλες τις πληροφορίες για θέματα υγείας σε έναν αριθμό. Μέσω αυτής, οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού, να ενημερώνονται για φάρμακα, για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, καθώς και για προγράμματα πρόληψης και εμβολιασμούς. Έως τον Ιούνιο του 2026 θα ενταχθούν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες υγείας.