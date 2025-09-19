Πρεμιέρα του 1566 για το κλείσιμο ραντεβού στο ΕΣΥ

Από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα για τον προγραμματισμό ραντεβού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1566, της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr ή της εφαρμογής MyHealth.

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση και η μείωση του χρόνου αναμονής, που μέχρι σήμερα έφτανε ακόμη και τους πέντε μήνες για ορισμένες ειδικότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα διαθέσιμα ραντεβού αυξάνονται σημαντικά, από 3 εκατομμύρια σε 7 εκατομμύρια, καθώς πλέον οι ειδικευμένοι γιατροί του ΕΣΥ –πλην των εργαστηριακών– υποχρεούνται να πραγματοποιούν τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Η διαδικασία θα θυμίζει εκείνη των ραντεβού για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19: μέσω της πλατφόρμας ή της εφαρμογής οι πολίτες θα βλέπουν ποια νοσοκομεία διαθέτουν ραντεβού και θα επιλέγουν γιατρό και ημερομηνία. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές υπηρεσίες, η κλήση στο 1566 θα δίνει τη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού τηλεφωνικά.

Ήδη 60 νοσοκομεία έχουν καταχωρίσει διαθέσιμα ραντεβού στην ΗΔΙΚΑ, ενώ το νέο σύστημα θα καλύπτει συνολικά και τα 127 νοσοκομεία του ΕΣΥ.