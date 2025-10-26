Η Τροχαία εντόπισε αυτοσχέδιους αγώνες μοτοσικλετών στα Μέγαρα μετά από διαδικτυακό κάλεσμα

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής απέτρεψε αυτοσχέδιους αγώνες μοτοσικλετών στα Μέγαρα μετά από διαδικτυακό κάλεσμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου στα Μέγαρα, από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ με τη συνδρομή ΟΠΚΕ, πλήθος μοτοσικλετών. Η αστυνομία απέτρεψε τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων και διενήργησαν τροχονομικούς ελέγχους.

Παράλληλα, συνελήφθη ο διοργανωτής (οδηγός μοτοσικλέτας) του διαδικτυακού καλέσματος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία.

Μετά τη διεξαγωγή ελέγχων, βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις με τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα, ενώ αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης, 19 άδειες κυκλοφορίας και 2 ζεύγη πινακίδων.

Οι παραβάσεις αφορούν:

16 για δυσδιάκριτες πινακίδες καθώς οι οδηγοί είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους,

14 για πρόσκληση θορύβου,

2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

1 για ΚΤΕΟ,

1 για έλλειψη καθρεπτών και

5 για λοιπές παραβάσεις.

Η ΕΛΑΣ τονίζει, ότι συνελήφθη και οδηγός μοτοσικλέτας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης από 16-10-2025 από αστυνομικούς του Α' Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής.