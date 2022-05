Η νέα συλλογή του Christian Louboutin εμπνέεται από την Ελλάδα και έχει τίτλο «Greekaba»

Η νέα συλλογή του Christian Louboutin είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα και αποτελεί μια ωδή στον ελληνικό πολιτισμό και το μεσογειακό καλοκαίρι.

Η capsule collection Greekaba περιλαμβάνει μία σειρά από αξεσουάρ όπως μπότες, ψηλοτάκουνα πέδιλα, εσπαντρίγιες και loafers, που έχουν δημιουργηθεί με βάση την κουλτούρα της χώρας μας, ενώ οι τσάντες αποτελούνται από μοτίβα και σχέδια εμπνευσμένα από τις ζωφόρους της Αρχαιότητας.

Για τη νέα καμπάνια της Greekaba, ο Christian Louboutin συνεργάστηκε με τον Έλληνα καλλιτέχνη Κωνσταντίνο Κακανιά, ο οποίος είναι ο «πατέρας» της «Κυρίας Τεπενδρή», του φανταστικού χαρακτήρα που για αρκετά χρόνια είχε τον δικό της χώρο στην εφημερίδα New York Times.

Εμπνευσμένη από τη γη και τη θάλασσα, κάθε αποκλειστικό κομμάτι της συλλογής απεικονίζει τον Christian Louboutin στις περιπέτειές του στην Αθήνα και σε μια σύγχρονη Οδύσσεια στις Κυκλάδες.

Την «ξενάγηση» του σχεδιαστή στην Αθήνα και τις Κυκλάδες ανέλαβαν η «Κυρία Τεπενδρή» και το πιστό της κανίς Pepe.

Let the Greekaba capsule take you on an adventure through Athens and the Cyclades alongside Christian Louboutin, his friend Miss Tependris and her faithful pooch, Pepe. Discover more on https://t.co/c9pxcYjOwO.#ChristianLouboutin pic.twitter.com/Z3hPylzNKg