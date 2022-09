HumanRights360: Λάθος μας, δεν ήταν ελληνικό έδαφος η νησίδα στον Έβρο με τους 38 μετανάστες

Με ανακοίνωσή του ο ιδρυτής της ΜΚΟ «HumanRights360», Επαμεινώνδας Φαρμάκης κάνει λόγο για «εσφαλμένη πεποίθηση» ότι η νησίδα στον Έβρο, όπου βρέθηκαν οι 38 πρόσφυγες, βρισκόταν επί ελληνικού εδάφους, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της Βασιλικής Σιούτη και τoυ LIFO.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η «εσφαλμένη πεποίθηση» της συγκεκριμένης ΜΚΟ είχε προκαλέσει σειρά δημοσιευμάτων σε ελληνικά και ξένα μέσα (ειδικά, το Spiegel και το Channel 4), στα οποία η Ελλάδα κατηγορείτο ως κράτος που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και αδιαφορεί για τον (επίσης αναπόδεικτο) θάνατο ενός μικρού κοριτσιού.

Ο κ. Φαρμάκης αναφέρει ότι «η οργάνωση μας δεν επιθυμεί, σε καμία περίπτωση, τη δημιουργία συνοριακού ζητήματος μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, ούτε άλλωστε αμφισβητεί τα σύνορα, μεταξύ των δύο χωρών».

Όπως τονίζει, σκοπός και μέλημα της «είναι αποκλειστικά και μόνο η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του εθνικού και διεθνούς δικαίου, καθώς και των θεσμοθετημένων διαδικασιών».

Συγκεκριμένα, σχετικά με την υπόθεση των 38 προσφύγων ο κ. Φαρμάκης διευκρινίζει ότι «από τα δημόσια διαθέσιμα σε μας στοιχεία και λαμβανομένου υπόψιν ότι η περιοχή παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα σύνθετο εδαφικό καθεστώς καθώς, ανάλογα με τη ροή του ποταμού, αναδύονται κατά διαστήματα τμήματα ξηράς κατά μήκος του, σχηματίσαμε την εσφαλμένη πεποίθηση ότι οι ανωτέρω βρίσκονταν επί ελληνικού εδάφους».

Σημειώνει, δε, ότι «η είσοδος δημοσιογράφου [του Spiegel] στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου έγινε με αποκλειστική πρωτοβουλία του χωρίς προηγούμενη γνώση, ενημέρωση ή συμμετοχή της διοίκησης της οργάνωσης μας. Άλλωστε ο ανωτέρω ουδέποτε υπήρξε εργαζόμενος ή συνεργάτης της οργάνωσής μας, όπως ανακριβώς δηλώθηκε στο διαβιβαστικό έγγραφο του αιτήματος εισόδου του».

Να σημειωθεί ότι η ρεπόρτερ του Channel 4, Lindsay Hilsum, έγραφε ότι η Ελλάδα παραχωρεί εδάφη της στην Τουρκία, προκειμένου να μην αναγνωρίσει ότι η αμμονησίδα είναι δική της.

«Μετά το ρεπορτάζ μας για τους εγκλωβισμένους Σύρους πρόσφυγες, η Ελλάδα φαίνεται να παραχωρεί έδαφος στην Τουρκία. Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μάς είπε: "Η ομάδα δεν βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος... τα σύνορα καθορίζονται λεπτομερώς από διεθνείς συνθήκες και όχι από τους χάρτες της Google"», έγραφε.

After our story on stranded Syrian refugees Greece seems to cede territory to Turkey. The Ministry of Migration and Asylum told us: ‘the group is not in Greek territory …. borders are defined by international treaties in detail, not by Google Maps’. https://t.co/p7WD0kPjW0