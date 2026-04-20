Χαλκιδική: Οργή στον Βάβδο - Νεκρά από δηλητηριασμένα δολώματα 21 σκυλιά

Η ανακοίνωση του δήμου Πολυγύρου για τα νεκρά σκυλιά - Προσοχή σκληρή εικόνα

Αποτροπιασμό προκαλεί το περιστατικό με τα 21 σκυλιά που εντοπίστηκαν νεκρά στην περιοχή του Βάβδου στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα σκυλιά- ανάμεσά τους14 ενήλικα και 7 κουτάβια- που δηλητηριάστηκαν με δολώματα, τα φρόντιζε κτηνοτρόφος της περιοχής.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και οργή στην τοπική κοινωνία, με τον δήμο Πολυγύρου να καταδικάζει την πράξη ως σοβαρό ποινικό αδίκημα και ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων, σε συνεργασία με τις αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να δώσουν πληροφορίες, ενώ επισημαίνει ότι θα ενισχύσει τις δράσεις προστασίας των ζώων και την ενημέρωση για τους κινδύνους των δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Ο δήμος Πολυγύρου κοινοποίησε φωτογραφία από το συμβάν / ΕΡΤ

Χαλκιδική: Η ανακοίνωση του δήμου Πολυγύρου για τα νεκρά σκυλιά

«Ο δήμος Πολυγύρου δεν πρόκειται να παραμείνει αμέτοχος απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες», δήλωσε ο δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, ενώ, όπως έγινε γνωστό μετά το τραγικό περιστατικό.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του δήμου Πολυγύρου επισημαίνεται: «Ο Δήμος, σε συνεργασία με την Πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία, είχε ήδη προβεί σε επανειλημμένες ενέργειες για τη διαχείριση του συγκεκριμένου πληθυσμού ζώων, παρέχοντας στήριξη μέσω στειρώσεων και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

»Παρά τις δυσκολίες και τις κατά περίπτωση περιορισμένες δυνατότητες συνεργασίας, οι δημοτικές υπηρεσίες και οι εθελοντές συνέχισαν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών και την προώθηση υιοθεσιών».


 

