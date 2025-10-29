Γλυφάδα: Σε καταστολή η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα - Τι λέει η κόρη της

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 70χρονη από τη Γλυφάδα που δέχθηκε επίθεση από 38χρονο, με πέτρα.

Την Παρασκευή, την ώρα που η γυναίκα τάιζε αδέσποτες γάτες στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας, ο 38χρονος την πλησίασε και της επιτέθηκε με μια πέτρα. Όπως προκύπτει από πληροφορίες για το συμβάν, ο δράστης τη χτυπούσε στο κεφάλι με μένος, ακόμα και όταν η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της.

Η 70χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και παραμένει νοσηλευόμενη και σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, για πέμπτο εικοσιτετράωρο. Ο δράστης της επίθεσης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και φέρεται να έχει αποδράσει 18 φορές στο παρελθόν από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας, ενώ έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για παραβατική συμπεριφορά. Τα ερωτήματα για το γεγονός ότι δεν τον έχει αναζητήσει η αρμόδια αρχή, παραμένουν.

Μιλώντας στο Mega, η κόρη της 70χρονης περιέγραψε: «Είναι σε καταστολή η μητέρα μου. Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει».

Όσο για την επίθεση στη μητέρα της, ανέφερε: «Τον βρήκανε οι φίλες της μητέρας μου να κρατάει πέτρα στο χέρι του. Οι φίλες της κάνανε μπάνιο στη θάλασσα και η μητέρα μου τάιζε τα γατάκια, γιατί είναι και χειμερινές κολυμβήτριες και πηγαίνουν εκεί στην Γλυφάδα», συμπληρώνει η κόρη της 70χρονης.

