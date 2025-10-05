Γλυφάδα: Έκλεψαν τον Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα Αττικής μέσα σε γνωστό εστιατόριο

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας, καθώς ο Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αττικής, Χρήστος Θεοδωρόπουλος, έπεσε θύμα κλοπής μέσα σε αυτό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος βρισκόταν στο εστιατόριο στο κέντρο της Γλυφάδας, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Τότε, σύμφωνα με τα όσα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, δύο άτομα χωρίς να γίνουν αντιληπτά, πλησίασαν το τραπέζι τους και έκλεψαν το πορτοφόλι μέσα από το σακάκι του και εξαφανίστηκαν από το σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πορτοφόλι περιείχε 1.300 ευρώ αλλά και προσωπικά του έγγραφα.

Όταν αντιλήφθηκε ότι λείπει το πορτοφόλι του, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και έδωσε κατάθεση και έκτοτε οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

