Φυλακές Δομοκού: Τι εξετάζει η Αστυνομία για τη δολοφονία κρατούμενου έπειτα από συμπλοκή

Κρατούμενος, κατά πληροφορίες Έλληνας πολίτης που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης, δολοφονήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (15/2) μέσα στις φυλακές Δομοκού, κατά τη διάρκεια συμπλοκής στο αρχιφυλακείο με άλλους δυο βαρυποινίτες.

Κατά πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και ισχυρισμούς των εμπλεκομένων και άλλων κρατουμένων, ο ισοβίτης, ο οποίος εξέτιε την ποινή του για δολοφονίες στη Ζάκυνθο, εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλάκειο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Φυλακές Δομοκού: Παρόντες άλλοι δύο κρατούμενοι την ώρα της δολοφονίας

Μαζί με τον αρχιφύλακα, παρόντες ήταν άλλοι δύο κρατούμενοι: ένας Βούλγαρος βαρυποινίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και ο Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο ισοβίτης από τη Βουλγαρία, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον Έλληνα, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέβη κλιμάκιο αστυνομικών από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, το οποίο ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση και εξετάζει την παραπάνω εκδοχή λαμβάνοντας καταθέσεις, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς βρέθηκε το πιστόλι στη φυλακή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ