Φρενίτιδα για ένα ρολόι Swatch σε πολλές πόλεις του κόσμου - Ουρές και στην Αθήνα

Η Swatch λάνσαρε μια οικονομική εκδοχή του πολυτελούς ρολογιού Speedmaster, σε συνεργασία με την Omega, με αποτέλεσμα να προκληθεί φρενίτιδα το Σαββατοκύριακο στα μαγαζιά της Swatch ανά τον κόσμο.

Και η Αθήνα δεν αποτέλεσε εξαίρεση καθώς σχηματίστηκε ουρά έξω από κατάστημα της εταιρείας όπως αποτυπώνουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη Μελβούρνη ως το Χονγκ Κονγκ και τη Γενεύη, χιλιάδες καταναλωτές έκαναν ουρές για τα νέο ρολόι που ονομάζεται MoonSwatch. Κοστίζει περίπου 240 ευρώ και μοιάζει με το εμβληματικό Speedmaster Professional, γνωστό ως «Moon Watch» επειδή το φορούσαν αστροναύτες των ΗΠΑ.

Οι τιμές του αυθεντικού «Moon Watch» ξεκινάνε στα περίπου 6.500 ευρώ. Το νέο φθηνότερο μοντέλο ήδη έχει κάνει την εμφάνισή του και μεταπωλείται σε ιστοσελίδες όπως το Ebay.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, τα ρολόγια MoonSwatch θα κυκλοφορούν ευρέως και τα κομμάτια τους δεν είναι περιορισμένα, οπότε οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να τα αγοράσουν για καιρό ακόμη. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη μαζική έλευση καταναλωτών στα καταστήματα, σε όλο τον κόσμο.

Στη Γενεύη της Ελβετίας, εκατοντάδες άτομα έκαναν ουρά γύρω από το κατάστημα της Swatch, ενώ αισθητή ήταν η παρουσία της αστυνομίας, που προχώρησε και στη σύλληψη ενός ατόμου. Στο Λονδίνο, το κατάστημα της Swatch έκλεισε καθώς οι πελάτες προσπάθησαν να μπουν βίαια μέσα.

It’s one in one out at #swatch Covent Garden London. Going to be a long day for anyone in the queue. #moonswatch pic.twitter.com/Lm3RXidq3G