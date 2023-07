Φωτιές: Timelapse βίντεο από τα πύρινα μέτωπα- Ο καπνός έφτασε μέχρι την Κρήτη

Σε ένα timelapse βίντεο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιοποίηση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων αποτυπώνει τις μεγάλες φωτιές που πλήττουν από τη Δευτέρα τη χώρα.

Εχθρός για τις ομάδες πυρόσβεσης είναι ο καύσωνας και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν εδώ και τρεις ημέρες στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχουν ξεσπάσει μεγάλες φωτιές σε πολλές περιοχές της επικράτειας όπως στον Κουβαρά, στο Λουτράκι, τα Δερβενοχώρια και τη Ρόδο, κάτι που αποτυπώνεται στο εν λόγω βίντεο που καταγράφει το πώς φαίνονται τα πύρινα μέτωπα από το Διάστημα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιοποίηση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT) παρακολουθεί τις φωτιές σε όλη την Ευρώπη, κάτι που, όπως λένε, υποστηρίζει τη διαχείρισή τους. Σε ένα tweet που ανέβασε, παρουσίασε ένα timelapse βίντεο των πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Ελλάδα και την Τουρκία σε διάστημα 24 ωρών (από 09:10 στις 17 Ιουλίου έως τις 09:00 UTC στις 18 Ιουλίου).

Η φωτιά στον Κουβαρά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας και λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας εκδηλώθηκε νέα φωτιά στο Λουτράκι και στη συνέχεια στα Δερβενοχώρια, που έχουν αφήσει πίσω τους δεκάδες στρέμματα καμμένης γης.

Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο, αρχικά διακρίνεται ο καπνός από τη φωτιά στον Κουβαρά, ο οποίος έφτασε μέχρι τα Κύθηρα, και στη συνέχεια, τις δύο πυρκαγιές σε Λουτράκι και Δερβενοχώρια. Καθώς πέφτει η νύχτα, εξακολουθεί να διακρίνεται η φωτιά στα Δερβενοχώρια ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, είναι ξανά ορατός και ο καπνός που φτάνει μέχρι την Κρήτη.

Extreme temperatures are being felt around the world right now 🌡️ and the risk of wildfires increases in such dry conditions.

We can monitor #wildfire activity from space, as #MTGI1 captured over #Greece and #Türkiye over 24 hours (09:10 on 17 June - 09:00 UTC on 18 June) 🛰️🔥 pic.twitter.com/VK4hYiY1JQ