Φωτιά τώρα στου Ρέντη

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη-Ρέντη.
Η πυρκαγιά μαίνεται στη συμβολή των οδών Εδέσσης και Αγίων Πάντων, σε υπαίθριο χώρο εταιρείας.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εταιρίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025
Βίντεο από το σημείο:
Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Στρ. Μακρυγιάννη από το ύψος της Λεωφόρου Θηβών.