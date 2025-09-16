Φωτιά τώρα στου Ρέντη

ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

LifO Newsroom
Φωτογραφία: Facebook/pyrkagianews
Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη-Ρέντη.

Η πυρκαγιά μαίνεται στη συμβολή των οδών Εδέσσης και Αγίων Πάντων, σε υπαίθριο χώρο εταιρείας.

Εικόνα της φωτιάς από τον Πειραιά/Φωτογραφία: Facebook/pyrkagianews

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα.

Βίντεο από το σημείο:

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Στρ. Μακρυγιάννη από το ύψος της Λεωφόρου Θηβών.

