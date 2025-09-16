Φωτιά τώρα στου Ρέντη

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη-Ρέντη.

Η πυρκαγιά μαίνεται στη συμβολή των οδών Εδέσσης και Αγίων Πάντων, σε υπαίθριο χώρο εταιρείας.

Εικόνα της φωτιάς από τον Πειραιά/Φωτογραφία: Facebook/pyrkagianews

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εταιρίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025

Βίντεο από το σημείο: