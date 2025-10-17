ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα - Μήνυμα από το 112

Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Πυκνοί καπνοί στην περιοχή Αλεπού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Κέρκυρα.

«Ενεργοποίηση 112. Καπνοί στην περιοχή Αλεπού Κέρκυρας λόγω πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112 που εστάλη.

Η φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην περιοχή Αλεπού, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.

Επιχειρούν 22 πυροσβέστες και 8 οχήματα και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας.

 
 
 
