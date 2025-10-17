Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα - Μήνυμα από το 112

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Κέρκυρα.

«Ενεργοποίηση 112. Καπνοί στην περιοχή Αλεπού Κέρκυρας λόγω πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112 που εστάλη.

Η φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην περιοχή Αλεπού, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 17, 2025

Επιχειρούν 22 πυροσβέστες και 8 οχήματα και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας.