Φωτιά στο Μενίδι: Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δεύτερη επιχείρηση

Μαίνεται η φωτιά στο Μενίδι, η οποία καίει στον υπαίθριο χώρο εργοστασίου ξυλείας στη συμβολή των λεωφόρων Τατοΐου και Κηφισίας.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, έχει εξαπλωθεί σε διπλανή επιχείρηση.
Βίντεο από τη φωτιά στο εργοστάσιο ξυλείας:
Μάλιστα, πριν λίγη ώρα ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής και επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 3 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025
Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ζητώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025
🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Επικίνδυνοι καπνοί
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki…