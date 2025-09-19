Φωτιά στο Μενίδι: Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δεύτερη επιχείρηση

Μαίνεται η φωτιά στο Μενίδι, η οποία καίει στον υπαίθριο χώρο εργοστασίου ξυλείας στη συμβολή των λεωφόρων Τατοΐου και Κηφισίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, έχει εξαπλωθεί σε διπλανή επιχείρηση.

Βίντεο από τη φωτιά στο εργοστάσιο ξυλείας:

Μάλιστα, πριν λίγη ώρα ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής και επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ζητώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025